Biathlon | risultati sprint femminile Nove Mesto 2021 2 | Eckhoff nella storia | podio Wierer

Pomeriggio in compagnia del Biathlon con la Coppa del Mondo femminile che ha visto montare sugli sci le azzurre della sprint 7.5 km nella seconda tappa di Nove Mesto, in Repubblica Ceca. A trionfare e a riscrivere la storia è Tiril Eckhoff: la norvegese è la prima atleta nella storia a prevalere in sei sprint consecutive, nonostante un errore al poligono. Un errore in meno è stato invece commesso dalle altre due sul podio, ossia Denise Herrmann e Dorothea Wierer: la tedesco (+6.1) e l'azzurra (+10.5), tuttavia, hanno pagato lo strapotere della scandinava sugli sci. Preuss, Dzhima, Alimbekava, Oeberg, Dunklee, Schwaiger e Braisaz-Boucher chiudono la top-10, mentre Lisa ...

