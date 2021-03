Benevento, i convocati di Inzaghi per la sfida alla Fiorentina: ritornano Schiattarella e Insigne. Out in quattro (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono ventitré i calciatori convocati dal tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, per l’impegno casalingo contro la Fiorentina, in programma per domani alle ore 18. Non convocati Letizia, Depaoli e Iago Falque, alle prese con i rispettivi infortuni, e Dabo, appiedato dal Giudice Sportivo. Rientrano, invece, Schiattarella e Insigne. Questo l’elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.Difensori: Barba, Glik, Caldirola, Tuia, Foulon, Pastina.Centrocampisti: Viola, Schiattarella, Tello, Hetemaj, Ionita, Improta, Insigne.Attaccanti: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. Foto: getty images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono ventitré i calciatoridal tecnico del, Filippo, per l’impegno casalingo contro la, in programma per domani alle ore 18. NonLetizia, Depaoli e Iago Falque, alle prese con i rispettivi infortuni, e Dabo, appiedato dal Giudice Sportivo. Rientrano, invece,. Questo l’elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.Difensori: Barba, Glik, Caldirola, Tuia, Foulon, Pastina.Centrocampisti: Viola,, Tello, Hetemaj, Ionita, Improta,.Attaccanti: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. Foto: getty images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

