Benevento-Fiorentina | Prandelli | “I risultati non mi danno ragione | al Vigorito senza paura”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Non c’è, l’apprensione fa parte del nostro lavoro e dobbiamo metabolizzarla e pensare in modo positivo. Consapevoli delle difficoltà ma. Quelli che vengono avengono tuttie con la voglia di onorare al 100% la maglia viola. Questo è un campionato che dai 30 punti in giù tutti lotteranno per restare in A. La maturità che intendo io è quella di ripetere le prestazioni, a quel punto la squadra può stare tranquilla. Nell’ultima partita noi abbiamo cambiato alcuni calciatori per forza e dunque non c’è tranquillità in questo senso”. Queste le parole di Cesare, tecnico della, alla vigilia della delicatissima trasferta sul campo del, uno degli scontri salvezza cruciali del ...