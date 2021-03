Benessere intestinale | ecco gli alimenti che lo favoriscono

Leggi su giornal

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ilè sicuramente uno degli obiettivi primari che ognuno di noi si pone quotidianamente. Purtroppo spesso basta anche un piccolissimo sgarro durante la giornata per avere problemi intestinali. In questo articolo andremo a vedere, nel concreto, quali sono gliche possono darci sollievo e che riescono a tenere sotto controllo il nostro intestino. Per prima cosa partiamo dal presupposto che non è complicato capire quando qualcosa non va per il verso giusto all’interno del nostro intestino. Ci sentiamo disturbati e spesso preferiamo anche restare in casa ed isolati da tutti. L’intestino è infatti nominato anche come il secondo cervello perchè governa molte delle nostre azioni quotidiane. Per questo motivo è molto importante poter mangiare cibi che riescono a favorire il nostro...