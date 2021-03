Belen Rodriguez | prende le difese di Fabrizio Corona | “Ha già pagato”

Leggi su youmovies

(Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Anche la showgirldice la sua sul ritorno in carcere die si espone con il suo personale pensiero., showgirl molto apprezzata nel nostro paese, ha voluto dire la sua per quanto riguarda l’attuale situazione complicata che sta vivendo il suo ex. Quest’ultimo infatti in questi giorni