Belen Rodriguez e la sua tenera ironia sui social (Video) (Di venerdì 12 marzo 2021) La tenera ironia di Belen Rodriguez che si diverte con il suo compagno Antonino Spinalbese Dopo aver condiviso con i follower i momenti dell'ecografia facendo ascoltare il battito del cuore della sua piccola Luna mentre era dalla ginecologa insieme a suo figlio Santiago e al compagno Antonino, Belen Rodriguez condivide un altro momento simpatico sulle storie Instagram. Leggi anche–> Da Belen Rodriguez a Chiara Ferragni: le mamme vip del 2021 Stavolta tocca al suo compagno Antonino. I due sono in auto e lei lo riprende ironizzando sulla sua pancetta: "Amore sei incinta!" Mentre lui tira su l'addome e cerca di mettersi meglio sul sedile. Da lì la risatina felice di Belen che sta vivendo questo bellissimo periodo. I due sembrano ...

