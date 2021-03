Belen piange per Fabrizio Corona | “Si vede che non sta bene” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 marzo 2021)Rodriguez è tra le persone che ieri ha pianto nelre i video diche si era ferito ai polsi, che urlava contro gli agenti, che a terra veniva bloccato prima di essere trasportato in ospedale e poi in carcere ().non sta, l’abbiamo visto tutti, eè tra le persone che lo conoscono più, ed è tra quelle che chiedono di firmare la petizione per salvarlo. Dopo quelle drammatiche immagini la showgirl chiede aiuto, adesso cheè ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, prima che torni di nuovo in carcere. Per lei va aiutato non solo perché ha già pagato abbastanza con i suoi anni carcere, perché c’è un accanimento nei suoi confronti, ...