Belen: la gravidanza social (Di venerdì 12 marzo 2021) Belen da poco ha deciso di mostrare tramite il suo profilo Instagram la prima ecografia di Luna Marì. L’argentina ha scelto di pubblicare alcuni video durante l’esame di controllo e alcune foto della sua piccolina. Inutile dire che i fan sono impazziti di gioia! Belen è al settimo cielo, l’argentina ha da poco fatto l’ecografia morfologica e ha visto la sua amata Luna Marì! La showgirl ha deciso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021)da poco ha deciso di mostrare tramite il suo profilo Instagram la prima ecografia di Luna Marì. L’argentina ha scelto di pubblicare alcuni video durante l’esame di controllo e alcune foto della sua piccolina. Inutile dire che i fan sono impazziti di gioia!è al settimo cielo, l’argentina ha da poco fatto l’ecografia morfologica e ha visto la sua amata Luna Marì! La showgirl ha deciso Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

giulianadip : Diciamo tanto di ludovalli che rompe con la gravidanza ma belen niente di meno mamma che pigna - VanityFairIt : La showgirl, al sesto mese di gravidanza, racconta sui social la visita di controllo insieme al primo figlio e al c… - konlazeta : Ma perché pubblicare l'ecografia della gravidanza? Non c'è più nulla di privato in questo mondo? #Belen - GossipItalia3 : Belen Rodriguez sensuale anche in gravidanza! #gossipitalianews - infoitcultura : Belen Rodriguez: i suoi segreti di bellezza per restare in forma in gravidanza -