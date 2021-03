Belen | Ho pianto per Corona Ha già pagato abbastanza | i mafiosi sono liberi

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 12 marzo 2021) Novella Toloni La showgirl ha rilasciato un accorato appello affinchévenga curato e non incarcerato. Intanto l'ex re dei paparazzi ènato all'ospedale Niguarda e il suo avvocato lancia una petizione "Penso che Fabrizio abbia giàper i casini che ha fatto".Rodriguez spiazza tutti intervenendo in difesa del suo ex fidanzato dopo l'ultima sentenza del Tribunale, che vede riaprirsi le porte del carcere per Fabrizio. Le immagini e i video della plateale protesta messa in scena dall'ex re dei paparazzi - dopo la notizia della revoca degli arresti domiciliari - stanno facendo discutere. Dopo essersi tagliato i polsi, preso a calci un'ambulanza e aver inveito contro i giudici e poliziotti, Fabrizioè stato ...