Beach volley, World Tour 2021. Il nuovo calendario: 5 tornei per qualificarsi a Tokyo, in Italia le “Finals” a settembre (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel giorno in cui si conclude il primo evento di qualificazione olimpica del 2021, la FIVB comunica il nuovo calendario del World Tour introducendo il nuovo concetto di “Hub”, le cosiddette “bolle”, località in cui si terrà più di un torneo. Accadrà in Messico per portare a termine il percorso che qualificherà le prime 15 coppie del ranking ai Giochi di Tokyo 2021 al via dal 24 luglio. Il Messico sarà il punto focale del Beach volley mondiale per ben tre settimane. Cancun, infatti, ospiterà tre tornei 4 stelle di qualificazione olimpica tra aprile e maggio: il primo dal 16 al 20 aprile, il secondo dal 22 al 26 aprile ed il terzo dal 28 aprile al 2 maggio. Qui le due coppie Italiane ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel giorno in cui si conclude il primo evento di qualificazione olimpica del, la FIVB comunica ildelintroducendo ilconcetto di “Hub”, le cosiddette “bolle”, località in cui si terrà più di un torneo. Accadrà in Messico per portare a termine il percorso che qualificherà le prime 15 coppie del ranking ai Giochi dial via dal 24 luglio. Il Messico sarà il punto focale delmondiale per ben tre settimane. Cancun, infatti, ospiterà tre4 stelle di qualificazione olimpica tra aprile e maggio: il primo dal 16 al 20 aprile, il secondo dal 22 al 26 aprile ed il terzo dal 28 aprile al 2 maggio. Qui le due coppiene ...

Advertising

thevolleynews : Millenium Brescia, Ulrike Bridi convocata con la nazionale di beach volley - - MilleniumBS : Ulrike Bridi convocata con la nazionale di beach volley - zazoomblog : Beach volley World Tour 2021 Doha. Che impresa dei cechi “italiani” Perusic-Schweiner: è finale con Evandro-Guto! -… - simonabastiani : È lo speaker storico del campionato italiano di beach volley e voce del ciclismo per diverse stagioni a Eurosport,… - Volleyball_it : Beach Volley: La FIVB ufficializza il calendario 2021. In Italia le finali del World Tour by Luca Muzzioli… -