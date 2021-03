Bastoni: “Scudetto parola vietata, la strada è molto lunga. Champions League? L’eliminazione ha lasciato il segno. Qui mi trovo bene” (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Bastoni intervistato da La Stampa Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha concesso un’intervista a La Stampa. Tanti gli argomenti toccati a partire dal cammino in campionato dell’Inter (Scudetto parola vietata) passando per L’eliminazione dalla Champions League (batosta che ci ha cambiato la stagione) a quello che sono le sue prospettive per il futuro (non ci saranno problemi a prolungare il contratto. magari capitano della squadra del cuore). Ecco le sue parole. Oggi più che mai vicino allo Scudetto.“Alt. Quella parola all’Inter è vietata”. Vabbé, ma nel caso un altro tatuaggio lo farebbe?“Con gran piacere. Manca tanto, però. E nel calcio ci vuole niente a ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandrointervistato da La Stampa Il difensore nerazzurro Alessandroha concesso un’intervista a La Stampa. Tanti gli argomenti toccati a partire dal cammino in campionato dell’Inter () passando perdalla(batosta che ci ha cambiato la stagione) a quello che sono le sue prospettive per il futuro (non ci saranno problemi a prore il contratto. magari capitano della squadra del cuore). Ecco le sue parole. Oggi più che mai vicino allo.“Alt. Quellaall’Inter è”. Vabbé, ma nel caso un altro tatuaggio lo farebbe?“Con gran piacere. Manca tanto, però. E nel calcio ci vuole niente a ...

