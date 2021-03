Advertising

gladys_p8 : RT @claudio_2022: Bassetti boccia il lockdown: 'Non aiuta con le varianti, ci facciamo male da soli” - CoretoMario : RT @claudio_2022: Bassetti boccia il lockdown: 'Non aiuta con le varianti, ci facciamo male da soli” - claudio_2022 : Bassetti boccia il lockdown: 'Non aiuta con le varianti, ci facciamo male da soli” -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti boccia

Il Primato Nazionale

'La campagna vaccinale con i tendoni e le primule è un fallimento e questo è evidente '. Ad affermarlo ad Adnkronos Salute è Matteo, cheil piano vaccinale su tutta la linea. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha ribadito ancora una volta la necessità di un '...Per il momento il ministro per gli Affari regionali Francescoè stato tra i pochi a essersi ... Covid, il durissimo scontro trae il medico no vax: "Non lo considero neanche un collega" ...Matteo Bassetti va controcorrente. «Stiamo sbagliando tutto e a questo punto non so dove saremo nei prossimi 6 mesi. L'Italia in zona rossa in questo momento non servirà ad ...L’ex assessore alla Salute spezzino contrario al centro per le immunizzazioni previsti dal piano dell’ex commissario all’emergenza Arcuri ...