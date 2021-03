Basket, Serie A 2021: la 22ª giornata. Big match Brindisi-Virtus Bologna, Milano attesa al derby contro Brescia (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel weekend in arrivo andrà in scena la ventiduesima giornata della Serie A 2020-2021 di Basket. La partita di cartello sarà Brindisi-Virtus Bologna, mentre la capolista Milano sarà impegnata nel derby lombardo contro Brescia; turno di riposo per la Reyer Venezia. Andiamo a presentare i match in programma. Si comincerà domani alle ore 19.00 con il match tra Reggio Emilia e Trieste. La squadra di Antimo Martino è chiamata a rialzare la testa dopo quattro sconfitte consecutive e a conquistare punti preziosi in ottica salvezza, mentre i giuliani tenteranno il colpo esterno per consolidare la posizione playoff. Alle ore 20.00, invece, riflettori puntati sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel weekend in arrivo andrà in scena la ventiduesimadellaA 2020-di. La partita di cartello sarà, mentre la capolistasarà impegnata nellombardo; turno di riposo per la Reyer Venezia. Andiamo a presentare iin programma. Si comincerà domani alle ore 19.00 con iltra Reggio Emilia e Trieste. La squadra di Antimo Martino è chiamata a rialzare la testa dopo quattro sconfitte consecutive e a conquistare punti preziosi in ottica salvezza, mentre i giuliani tenteranno il colpo esterno per consolidare la posizione playoff. Alle ore 20.00, invece, riflettori puntati sul ...

