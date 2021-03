Basket | Italia | Ettore Messina pronto a riprendersi la panchina Con Meo Sacchetti avanti fino a Belgrado e | nel caso | Tokyo

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 marzo 2021) Sarebbe ormai prossimo il ritorno disulladell’. L’attuale allenatore dell’Olimpia Milano, già per due volte al ponte di comando negli Anni ’90 e nel periodo 2016-2017, andrebbe a rilevare il posto attualmente di Meo, ma non subito. Secondo quanto riportato da Mario Canfora della Gazzetta dello Sport,resterà infattial Preolimpico di, in programma dal 29 al 4 luglio. Se l’dovesse riuscire nell’impresa di andare alle Olimpiadi di, allora ci potrebbe essere una soluzione a metà, congià dirtecnico eall’ultimo ballo come allenatore azzurro. Non è un ...