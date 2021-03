Basket, Ettore Messina smentisce la chiamata dell’Italia: “Non vero, per niente” (Di venerdì 12 marzo 2021) Quattro parole, una risposta su Instagram, il figlio Filippo e Theo Papaloukas. Sono queste le chiavi legate alla smentita di Ettore Messina circa la sua chiamata come nuovo allenatore (per la terza volta) della Nazionale italiana dopo il Preolimpico di Belgrado (e le eventuali Olimpiadi di Tokyo). Sull’account Instagram del figlio, Filippo, è apparsa un’emoticon stranita alla notizia secondo la quale il padre sarebbe stato ormai in procinto di ritornare sulla panchina azzurra. A rispondere è Theo Papaloukas, leggenda del Basket greco, con una domanda in realtà rivolta proprio al Messina minore: “vero o falso?“. A questo punto interviene Ettore, che spiega: “Not true. At all“. Non vero. Per niente. Smentito, dunque, quanto riportato ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Quattro parole, una risposta su Instagram, il figlio Filippo e Theo Papaloukas. Sono queste le chiavi legate alla smentita dicirca la suacome nuovo allenatore (per la terza volta) della Nazionale italiana dopo il Preolimpico di Belgrado (e le eventuali Olimpiadi di Tokyo). Sull’account Instagram del figlio, Filippo, è apparsa un’emoticon stranita alla notizia secondo la quale il padre sarebbe stato ormai in procinto di ritornare sulla panchina azzurra. A rispondere è Theo Papaloukas, leggenda delgreco, con una domanda in realtà rivolta proprio alminore: “o falso?“. A questo punto interviene, che spiega: “Not true. At all“. Non. Per. Smentito, dunque, quanto riportato ...

