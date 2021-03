Barcellona, Laporta vuole il rinnovo di Messi: “Lunedì il padre sarà in città, giornata chiave per il futuro” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il rinnovo di Lionel Messi è il primo punto sulla lista di Joan Laporta.VIDEO Champions League, Messi e CR7 fuori agli ottavi: quanti sfottò sui social! Meme e post irresistibiliIl fuoriclasse argentino è negli ultimi tempi al centro di un vero e proprio rebus legato al suo futuro in blaugrana. Molteplici le voci che lo vedrebbero vicino ad un clamoroso addio alla compagine catalana, con la quale ha conquistato una miriade di titoli e prestigiosi riconoscimenti personali. Sei Palloni d'Oro e quattro Champions League sono solo i pezzi più scintillanti di una bacheca ben più ampia, che con il tempo ha reso possibili qualsiasi tipo di paragone e accostamento da parte di tifosi e addetti ai lavori. Colonna portante del Barcellona degli anni d'oro così come della disorganizzata squadra che, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildi Lionelè il primo punto sulla lista di Joan.VIDEO Champions League,e CR7 fuori agli ottavi: quanti sfottò sui social! Meme e post irresistibiliIl fuoriclasse argentino è negli ultimi tempi al centro di un vero e proprio rebus legato al suoin blaugrana. Molteplici le voci che lo vedrebbero vicino ad un clamoroso addio alla compagine catalana, con la quale ha conquistato una miriade di titoli e prestigiosi riconoscimenti personali. Sei Palloni d'Oro e quattro Champions League sono solo i pezzi più scintillanti di una bacheca ben più ampia, che con il tempo ha reso possibili qualsiasi tipo di paragone e accostamento da parte di tifosi e addetti ai lavori. Colonna portante deldegli anni d'oro così come della disorganizzata squadra che, ...

