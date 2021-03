(Di venerdì 12 marzo 2021) La vita privata di dell’uomo che l’ha conquistata. (Instagram)Da quasi sei anni, l’attriceDe– classe 1960 – sta vivendo la sua terza grande storia d’amore, stavolta con un uomo di undici anni più giovane di lei. Dal passato dell’attrice, infatti, emergono due altre grandi relazioni precedenti. La prima nel 1988 quando ha sposato Andrea Busiri Vici, divorziando però dopo appena due anni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>Deha sofferto di ipermenorrea: di cosa si tratta A metà anni Novanta, l’attrice – che ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata – sposa in seconde nozze il coreografo e ballerino serbo Branko Tesanovic, dal quale ha avuto la sua unica figlia Martina. La coppia si lascia quando Martina, classe 1995 e oggi una bellissima modella italo-serba, ha ...

Attrice e conduttrice di successo,Deè ben nota al pubblico per la sua carriera televisiva. Molto meno però si sa della sua vita privata. In realtà il noto volto della Tv italiana ha tanto da raccontare da questo punto ...ConDe, Elena Sofia Ricci, Rocco Papaleo e Massimo Ghini. E' stato il primo film di Carlo Vanzina per Rai Cinema. La programmazione prosegue con il classico degli anni '80 "...La vita privata di Barbara De Rossi, chi è il fidanzato Simone Fratini: età e lavoro dell’uomo che l’ha conquistata. Da quasi sei anni, l’attrice Barbara De Rossi – classe 1960 – sta vivendo la sua ...Barbara De Rossi, chi è: età, altezza, peso, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c'è da sapere sull'attrice.