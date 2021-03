Ballarin dopo l’addio del Volley Bergamo: «Pronto a intervenire, ma non da solo» (Di venerdì 12 marzo 2021) Matteo Ballarin, azionista di riferimento e sponsor della Bergamo Basket Withu: «Credo nell’idea di una polisportiva: se sarà possibile coinvolgere anche altri imprenditori non mi tirerò indietro». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 marzo 2021) Matteo, azionista di riferimento e sponsor dellaBasket Withu: «Credo nell’idea di una polisportiva: se sarà possibile coinvolgere anche altri imprenditori non mi tirerò indietro».

Advertising

Ballarin_Ricky : @Ecate31 I parlamentari non sono essenziali visto che si va avanti a DPCM ... Li possiamo vaccinare in base all'età… - Alberto77159496 : @Ballarin_Ricky @Freek_is_chic @Ivan__soli @MichelaMgl Bei tempi!! Le cassette del c64, poi mi sono preso un 2 86 (… - Ballarin_Ricky : @Ainely88 Un errore comune. Il giorno dopo le cover ho chiesto a mio padre chi fosse in testa alla classifica mi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballarin dopo Un buon pareggio per il Delta a Campodarsego ... il Delta Porto Tolle conquista un 1 - 1 in casa del Campodarsego e muove la classifica dopo le due ... Nelle ultimissime battute, è ancora la squadra di Ballarin a sfiorare il nuovo vantaggio con la ...

Un abbraccio virtuale a tutto il pubblico veneto Dopo Giuliana De Sio a Portogruaro, Alessio Boni a San Donà di Piave, Silvia Gribaudi a Chioggia, ...Frigo al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco e Maria Amelia Monti al Teatro Comunale Ballarin di ...

Clochard al Ballarin o lasciati per strada. I volontari denunciano: «Situazione esplosiva... Corriere Adriatico Un abbraccio virtuale a tutto il pubblico veneto Dopo Giuliana De Sio a Portogruaro ... Chiara Frigo al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco e Maria Amelia Monti al Teatro Comunale Ballarin di Lendinara.

Delta, doppia batosta Bisogna alzare la testa Ma proprio per il fatto che ci sono numerose gare da recuperare, i tecnici Pagan e Ballarin, devono essere abili a giocare un ruolo psicologico all’interno dei rispettivi gruppi, a maggior ragione ...

... il Delta Porto Tolle conquista un 1 - 1 in casa del Campodarsego e muove la classificale due ... Nelle ultimissime battute, è ancora la squadra dia sfiorare il nuovo vantaggio con la ...Giuliana De Sio a Portogruaro, Alessio Boni a San Donà di Piave, Silvia Gribaudi a Chioggia, ...Frigo al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco e Maria Amelia Monti al Teatro Comunaledi ...Dopo Giuliana De Sio a Portogruaro ... Chiara Frigo al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco e Maria Amelia Monti al Teatro Comunale Ballarin di Lendinara.Ma proprio per il fatto che ci sono numerose gare da recuperare, i tecnici Pagan e Ballarin, devono essere abili a giocare un ruolo psicologico all’interno dei rispettivi gruppi, a maggior ragione ...