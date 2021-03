“Avete visto? È lui!”. Tommaso Zorzi, fuoriprogramma in diretta: spunta un uomo famoso alle sue spalle. Ma non tutti l’hanno riconosciuto subito… (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi, durante un’intervista spunta in video un uomo ‘misterioso’. In diretta Instagram sul canale di Casa Chi, l’ex gieffino e vincitore dell’edizione 2021 del reality show ha parlato a 360 gradi della sua vita dopo l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma proprio durante il video, alle sue spalle, fa capolino una presenza maschile che poi saluta tutti. Acclamato da tutti proprio per la sua schiettezza, Tommaso Zorzi ha risposto con disarmante onestà a tutte le domande poste durante la lunga intervista poi resa pubblica come di consueto sul canale Instagram di Casa Chi. Il focus è caduto sul nome di Di Giorgio, altro Vip che avrebbe potuto prendere parte al reality: “Credo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021), durante un’intervistain video un‘misterioso’. InInstagram sul canale di Casa Chi, l’ex gieffino e vincitore dell’edizione 2021 del reality show ha parlato a 360 gradi della sua vita dopo l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma proprio durante il video,sue sp, fa capolino una presenza maschile che poi saluta. Acclamato daproprio per la sua schiettezza,ha risposto con disarmante onestà a tutte le domande poste durante la lunga intervista poi resa pubblica come di consueto sul canale Instagram di Casa Chi. Il focus è caduto sul nome di Di Giorgio, altro Vip che avrebbe potuto prendere parte al reality: “Credo ...

Advertising

Link4Universe : Avete mai visto un tramonto su Marte? eccolo visto qualche anno fa da Curiosity! Data la diversa densità dell'atmos… - teatrolafenice : ?? ... e se ascoltassimo un po' di musica? Un estratto dal concerto che avete visto e in molti ancora continuate a v… - RengaOfficial : “Sei lo stupore atteso, un desiderio La verità in un mondo immaginario” Avete visto il videoclip di “Quando Trovo… - vabeneokay : Raga visto che me l'avete chiesto in un tot, vi metto la ricetta scritta da me qua sotto?? Ci tengo a dire comunque… - sansa_voglia : @yosoysilvia_ @Mariate09130432 @AtlantisProm Ma i miei che frignano per gli hashtag chi sarebbero scusa? Mi hai vis… -