Avete mai visto la sorella di Barbara D’Urso? | Diversissime FOTO

Barbara D'Urso, padrona di Pomeriggio 5, è molto riservata sulla propria vita privata e non tutti sanno che oltre a due fratelli maschi ha anche una bellissima sorella. Eleonora D'Urso, anche se gode di minor notorietà rispetto alla prima, fa parte del mondo dello spettacolo già dagli inizi degli anni '90 ed ha recitato in famosissime fiction. Non l'Avete mai vista? Ve la presentiamo noi Barbara D'Urso-Political24Ecco chi è Eleonora D'Urso Eleonora D'Urso è un'attrice italiana nonché sorella di Barbara con cui ha ben 18 anni di differenza. La talentuosa donna sicuramente vi è capitata di vederla nelle famosissime serie come 'Il commissario Rex' , 'Il maresciallo Rocca' o 'Don Matteo' ma di non aver ...

