Avellino | Festa blinda Piazza Libertà e Parco Di Nunno

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fino al prossimo 21 marzoKennedy-Disaranno off limits. Nelle prossime ore il sindaco di, Gianluca, firmerà l’ordinanza. Il tutto dopo l’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca (leggi qui). Una decisione arrivata a margine della riunione che si è svolta presso la Prefettura didove si è riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Chiuderemo parzialmente, garantendo il passaggio pedonale sia dal lato del palazzo della Provincia che di fronte al Banco di Napoli, eKennedy dove comunque sarà possibile passare ma non sostare”. Ha sottolineato il primo cittadino del ...

Oggi la firma dell'ordinanza del sindaco di, Gianluca, che si adegua al dispositivo regionale adottato per far fronte all'emergenza covid. Non basta la zona rossa . Il Governatore ...Ovviamente le zone 'chiuse' saranno tenute sotto controllo in primis dai vigili urbani di. coronavirus piazza Kennedy Piazza Libertà sindaco gianlucaAvellino, nuova stretta del sindaco Festa: Piazza Libertà e Parco Kennedy saranno off limits fino al 21 marzo. Il primo cittadino è pronto a firmare un’ordinanza di chiusura. La decisione arriva a ...Piazza Libertà e Parco Kennedy saranno off limits fino al 21 marzo. Il sindaco Gianluca Festa è pronto a firmare un'ordinanza di chiusura, seppure parziale, della ...