Autostrada Palermo - Mazara: non solo Carini, chiude per lavori pure lo svincolo di Balestrate (Di venerdì 12 marzo 2021) Autostrada Palermo - Mazara, lo svincolo di Carini chiude per lavori 11 marzo 2021 Non solo Carini, da lunedì chiude per lavori di manutenzione, in entrambi i sensi di marcia, anche lo svincolo di ... Leggi su palermotoday (Di venerdì 12 marzo 2021), lodiper11 marzo 2021 Non, da lunedìperdi manutenzione, in entrambi i sensi di marcia, anche lodi ...

Advertising

fattoquotidiano : Autostrada Messina Palermo, sequestrati 22 cavalcavia: quattro indagati. “Condizioni critiche e rischio crollo” - PalermoToday : Autostrada Palermo-Mazara, lo svincolo di Carini chiude per lavori - Salvo_Parisi : Catania, l'Etna ribolle, disagi per la cenere in autostrada. Musumeci: 'Stato di emergenza'. #Etna, o per i sicilia… - GiornCittadino : Autostrada A20 Palermo Messina, al via anche i lavori di rifacimento della pavimentazione - tempostretto : Un nuovo articolo: (Autostrada Messina-Palermo via ai lavori per il nuovo asfalto tra Rometta e Milazzo) è stato pu… -