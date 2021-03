Aumento stipendi, Pacifico (Anief): bene i 107 euro. Chiediamo l’indennità di rischio Covid e pensione a 63 anni [INTERVISTA] (Di venerdì 12 marzo 2021) "Il ministro Brunetta ha parlato di 6,8 miliardi rispetto ai 5,4 miliardi stanziati nel 2018 per rinnovare i contratti, quindi ci sono 1,4 miliardi in più che dovrebbero portare a un Aumento di 4,07 per 107 euro lordi, a questo dovrebbero aggiungersi i soldi per l’elemento perequativo". Commenta così a Orizzonte Scuola Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, l'avvio delle trattative sul rinnovo contrattuale. L'articolo Aumento stipendi, Pacifico (Anief): bene i 107 euro. Chiediamo l’indennità di rischio Covid e pensione a 63 anni INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021) "Il ministro Brunetta ha parlato di 6,8 miliardi rispetto ai 5,4 miliardi stanziati nel 2018 per rinnovare i contratti, quindi ci sono 1,4 miliardi in più che dovrebbero portare a undi 4,07 per 107lordi, a questo dovrebbero aggiungersi i soldi per l’elemento perequativo". Commenta così a Orizzonte Scuola Marcello, presidente nazionale, l'avvio delle trattative sul rinnovo contrattuale. L'articolo):i 107dia 63

