Atalanta-Spezia, l'ironia di Ilicic: "Un giorno voglio fare l'arbitro" (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo tempo a senso unico, tre punti e qualche protesta arbitrale nel finale per un rigore chiesto dall'Atalanta e non concesso. Un episodio che ha scatenato l'ironia di Josip Ilicic che in panchina ha scherzato sul mancato fischio in area dello Spezia: "Quando smetto voglio fare l'arbitro", avrebbe detto il fantasista sloveno come riporta Massimo Nebuloni, inviato Sky Sport a bordocampo. Se riuscirà a farlo come gioca, il mondo arbitrale sarà in buone mani. SportFace.

