Atalanta-Spezia | le formazioni ufficiali

Atalanta e Spezia tra poco si affronteranno, sul rettangolo verde del Gewiss Stadium di Bergamo per il secondo posticipo della 27a giornata del campionato di serie A. I due allenatori hanno poco fa reso note le formazioni ufficiali. Gasperini si affida a Pasalic e Ilicic dietro a Muriel. Italiano, invece, sul tridente Verde, Nzola, Gyasi. Questi i due undici: Atalanta (3-4-1-2) Sportiello; Toloi, Djimsiti, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic; Muriel. Spezia (4-3-3) Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Leo Senza, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

