Atalanta-Spezia, infortunio Djimsiti: al suo posto dentro Romero (Di venerdì 12 marzo 2021) Si ferma Berat Djimsiti nelle fila dell’Atalanta nel secondo tempo del match della ventisettesima giornata di Serie A contro lo Spezia. Il difensore nerazzurro ha avvertito un problema alla muscolare alla coscia destra e ha chiesto a mister Gasperini il cambio con ampi cenni. Il tecnico nerazzurro lo ha stato sostituito con Romero. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Si ferma Beratnelle fila dell’nel secondo tempo del match della ventisettesima giornata di Serie A contro lo. Il difensore nerazzurro ha avvertito un problema alla muscolare alla coscia destra e ha chiesto a mister Gasperini il cambio con ampi cenni. Il tecnico nerazzurro lo ha stato sostituito con. SportFace.

