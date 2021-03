Atalanta-Spezia è 0-0 all’intervallo: grande equilibrio al Gewiss (Di venerdì 12 marzo 2021) Al Gewiss Stadium si sfidano Atalanta e Spezia, gara valida per la 27a giornata di Serie A. Parte subito forte la squadra di Gasperini, Pasalic arriva alla conclusione dopo una manciata di minuti con un colpo di testa sul fondo. Al quarto d’ora si susseguono le occasioni con Freuler, Maggiore e Ilicic che ci provano. Alla mezz’ora Ricci e Gyasi (in fuorigioco) impegnano Sportiello, il portiere nerazzurro si fa trovare pronto in entrambi i casi. Finiscono a reti bianche i primi 45?, buon ritmo e chance da entrambi i lati. Vedremo nella ripresa chi riuscirà a trovare l’affondo giusto e portarsi per prima in vantaggio. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) AlStadium si sfidano, gara valida per la 27a giornata di Serie A. Parte subito forte la squadra di Gasperini, Pasalic arriva alla conclusione dopo una manciata di minuti con un colpo di testa sul fondo. Al quarto d’ora si susseguono le occasioni con Freuler, Maggiore e Ilicic che ci provano. Alla mezz’ora Ricci e Gyasi (in fuorigioco) impegnano Sportiello, il portiere nerazzurro si fa trovare pronto in entrambi i casi. Finiscono a reti bianche i primi 45?, buon ritmo e chance da entrambi i lati. Vedremo nella ripresa chi riuscirà a trovare l’affondo giusto e portarsi per prima in vantaggio. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Atalanta_BC : ?? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia! ?? Here's your #StartingXI to face Spezia! ? Presented by… - Alemilanista86 : Nel primo tempo l'Atalanta ha fatto l 'inter e lo Spezia l' Atalanta. Evidente meno qualità sotto porta dello Spezia e super Sportiello - BarcelonavsJuve : LIVE Atalanta-Spezia 0-0: un grande Sportiello sul tiro di Ricci Esto dicen en Italia de la Final - tuttoatalanta : Spezia, Ricci al 45': 'Atalanta fortissima, non dobbiamo mollare perché possono farci male' - tuttoatalanta : L'Atalanta non sfonda, lo Spezia regge senza molti problemi. Al 45' a Bergamo è 0-0 -