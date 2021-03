Atalanta-Spezia, dove vederla. Avanti senza turnover (Di venerdì 12 marzo 2021) Gasperini detta la linea: «Prima i liguri, poi si penserà al Real Madrid in Coppa» Atlanta-Spezia, dove vederla Atalanta-Spezia, dove vederla Atalanta-Spezia, dove vederla – Gian Piero Gasperini non ha dubbi. Il calendario è serrato ma l’Atalanta deve continuare così, senza turnover, in una fase delicatissima della stagione. L’allenatore dell’Atalanta affronterà lo Spezia con gran parte dei suoi titolari, perché nella corsa al quarto posto non si può mollare neanche in una partita contro una neopromossa che viene subito prima la sfida di ritorno contro il Real Madrid agli ottavi di Champions League. Va detto che ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) Gasperini detta la linea: «Prima i liguri, poi si penserà al Real Madrid in Coppa» Atlanta-– Gian Piero Gasperini non ha dubbi. Il calendario è serrato ma l’deve continuare così,, in una fase delicatissima della stagione. L’allenatore dell’affronterà locon gran parte dei suoi titolari, perché nella corsa al quarto posto non si può mollare neanche in una partita contro una neopromossa che viene subito prima la sfida di ritorno contro il Real Madrid agli ottavi di Champions League. Va detto che ...

