Atalanta-Spezia 3-1, le pagelle di CalcioWeb: doppietta di Pasalic e Muriel, la squadra di Gasperini si riscatta (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la sconfitta contro l’Inter è arrivato il riscatto dell’Atalanta, la squadra di Gasperini ha vinto contro lo Spezia, la partita è stata dai due volti. Nel primo tempo la compagine di Italiano è stata protagonista di una grandissima prestazione, nella ripresa i nerazzurri sono saliti in cattedra. Super gol di Muriel, il colombiano si conferma in grandissima forma: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. L’Atalanta si scatena nella ripresa, il protagonista è stato Mario Pasalic, il centrocampista ha messo a segno una doppietta bellissima, l’altra marcatura è stata merito di Muriel, il colombiano si conferma un calciatore dalle qualità sopra la media. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la sconfitta contro l’Inter è arrivato il riscatto dell’, ladiha vinto contro lo, la partita è stata dai due volti. Nel primo tempo la compagine di Italiano è stata protagonista di una grandissima prestazione, nella ripresa i nerazzurri sono saliti in cattedra. Super gol di, il colombiano si conferma in grandissima forma: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. L’si scatena nella ripresa, il protagonista è stato Mario, il centrocampista ha messo a segno unabellissima, l’altra marcatura è stata merito di, il colombiano si conferma un calciatore dalle qualità sopra la media. ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia! ?? Here's your #StartingXI to face Spezia! ? Presented by… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *3-0 Spezia *(Pasalic 73‘) #SSFootball - AgentiAnonimi : Con la doppietta di #pasalic e un gol di #muriel l’#atalanta batte 3-1 lo spezia. Per i liguri gol di #piccoli - xyz21271663 : @Eurosport_IT <Stendono lo #Spezia>? Vi sembra un linguaggio giornalistico? Vi sembra un punto di vista imparziale… - Todomercadoweb : Italia, la Atalanta supera al Spezia (3-1). -