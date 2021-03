Atalanta - Spezia 3 - 1: commento al risultato partita (Di venerdì 12 marzo 2021) BERGAMO - Dopo la sconfitta contro l'Inter, l'Atalanta torna al successo , battendo lo Spezia 3 - 1, grazie alla doppietta di Pasalic e ad una prodezza di Luis Muriel, che rendono vano il gol della ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) BERGAMO - Dopo la sconfitta contro l'Inter, l'torna al successo , battendo lo3 - 1, grazie alla doppietta di Pasalic e ad una prodezza di Luis Muriel, che rendono vano il gol della ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia! ?? Here's your #StartingXI to face Spezia! ? Presented by… - Atalanta_BC : #AtalantaSpezia | 3-1 | 81' ? Lo Spezia accorcia le distanze con Piccoli. ? Spezia pull one back through Piccoli. #GoAtalantaGo ??? - UEFAcom_it : L'Atalanta supera lo Spezia ???? Chi è stato il migliore in campo? ?? #UCL | @Atalanta_BC - SPress24 : Serie A, Atalanta-Spezia 3-1: Le Pagelle del match - ukpaka_chimezie : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Atalanta *3-0 Spezia *(Pasalic 73‘) #SSFootball -