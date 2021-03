Atalanta | Pasalic torna al gol e lo fa ancora in casa | il dato

(Di sabato 13 marzo 2021) Marioal gol in Serie A sbloccando il risultato nel corso di-Spezia con una preciso piattone all’angolino su assist di Ilicic Marioal gol in Serie A sbloccando il risultato nel corso di-Spezia con una preciso piattone all’angolino su assist di Ilicic. Come riferito da Opta, tutte le ultime nove reti in Serie A del centrocampista croato sono arrivate in. Leggi su Calcionews24.com

Tabellino: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens ;, Ilicic ; Muriel . In panchina: Gollini, Rossi, Ghislandi, Caldara, Miranchuk, Kovalenko, ...Anticipo della ventisettesima giornata. L'si rialza subito dopo la sconfitta in casa dell'Inter e regola 3 - 1 lo Spezia al Gewiss ..., Ilicic e Muriel nel tridente offensivo di ...Venerdì. Lazio-Crotone 3-2 (Milinkovic, Simy, Luis Alberto, Simy su rig., Caicedo). Atalanta-Spezia 3-1 (Pasalic, Muriel, Pasalic, Piccoli). Sabato. Sassuolo-Verona (15). Benevento-Fiorentina (18).Un'iniezione di fiducia e autostima sulla via di Madrid, ma anche e soprattutto tre punti fondamentali per tornare in piena zona Champions anche in campionato.