Atalanta | Pasalic | “Siamo una squadra competitiva Io al top? Sto crescendo”

L'Atalanta sconfigge in casa lo Spezia di Vincenzo Italiano per 3-1. La squadra di Gianpiero Gasperini vince e convince, e dopo un primo tempo difficoltoso riesce a trovare tre reti nella ripresa. Protagonista del match è stato Mario Pasalic che con una doppietta ha indirizzato la partita. Proprio il centrocampista croato al termine della sfida ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L'ex Milan dopo i problemi fisici è tornato ad essere un elemento fondamentale della squadra bergamasca, ma è soddisfatto della prestazione dei suoi compagni: "È la prima partita che gioco per novanta minuti dopo tanto tempo. Non ho giocato per quasi due mesi e sono contento di essere ..."

