Atalanta, Muriel: “Ora sono più maturo. Ho cultura del lavoro” (Di sabato 13 marzo 2021) “Mi sto avvicinando ai 30 anni, ho acquisito un po’ di maturità e lavoro più seriamente. Prima andavo al campo per divertirmi e basta, adesso ho più cultura del lavoro e riesco a star meglio. In questi due anni all’Atalanta ho cercato di dare tutto quello che ho per provare ad arrivare più avanti possibile nella mia carriera”. Così Luis Muriel dopo la vittoria dell’Atalanta contro lo Spezia, match in cui ha timbrato il cartellino con un gol. “Dopo l’allenamento restiamo in campo a calciare e a fare scommesse tra i compagni ma non sono il più bravo: Malinovskyi, Miranchuk e Ilicic sono sempre avanti – racconta il colombiano a Sky Sport – Il primo tempo è stato difficile un po’ per tutti, lo Spezia ha fatto una partita molto bella sul piano fisico e ci ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) “Mi sto avvicinando ai 30 anni, ho acquisito un po’ di maturità epiù seriamente. Prima andavo al campo per divertirmi e basta, adesso ho piùdele riesco a star meglio. In questi due anni all’ho cercato di dare tutto quello che ho per provare ad arrivare più avanti possibile nella mia carriera”. Così Luisdopo la vittoria dell’contro lo Spezia, match in cui ha timbrato il cartellino con un gol. “Dopo l’allenamento restiamo in campo a calciare e a fare scommesse tra i compagni ma nonil più bravo: Malinovskyi, Miranchuk e Ilicicsempre avanti – racconta il colombiano a Sky Sport – Il primo tempo è stato difficile un po’ per tutti, lo Spezia ha fatto una partita molto bella sul piano fisico e ci ...

Advertising

Gazzetta_it : L'#Atalanta dorme per un tempo, poi ne rifila tre allo #Spezia col ritrovato #Pasalic #AtalantaSpezia 3-1 - SkySport : ATALANTA-SPEZIA 3-1 Risultato finale ? ? #Pasalic (53') ? #Muriel (55') ? #Pasalic (73') ? #Piccoli (81') ??… - Atalanta_BC : Un mese fenomenale per @Luisfmuriel09! ???? È lui il vostro Player of the Month di febbraio! ???? Luis #Muriel was on… - zazoomblog : Due volte Pasalic e Muriel l’Atalanta batte lo Spezia e riprende a correre - #volte #Pasalic #Muriel #l’Atalanta - atalantagese : RT @Info_SerieA: FT: Atalanta 3-1 Spezia ?? Pasalic53',73' ? Muriel 55' ? Piccoli 82' -