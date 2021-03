Atalanta, Gasperini: “Risposta importante della squadra. Crediamo di poter battere il Real Madrid” (Di sabato 13 marzo 2021) L'Atalanta non sbaglia la partita e centra un successo fondamentale contro lo Spezia per 3-1.VIDEO Atalanta-Spezia 3-1, Muriel e Pasalic danno spettacolo al Gewiss Stadium. A Italiano non basta la rete di PiccoliRimane in scia delle altre squadre in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, occupando momentaneamente il quarto posto in classifica. L'allenatore dei lombardi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato il successo.Gasperini è soddisfatto per questa vittoria e in particolare della prestazione di Mario Pasalic, ma vuole già pensare alla partita da dentro o fuori di martedì contro il Real Madrid: "Segnali confortanti? Molto. Penseremo a mercoledì, però questa sera era difficile. Questo Spezia è complicato da andare a ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) L'non sbaglia la partita e centra un successo fondamentale contro lo Spezia per 3-1.VIDEO-Spezia 3-1, Muriel e Pasalic danno spettacolo al Gewiss Stadium. A Italiano non basta la rete di PiccoliRimane in scia delle altre squadre in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, occupando momentaneamente il quarto posto in classifica. L'allenatore dei lombardi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato il successo.è soddisfatto per questa vittoria e in particolareprestazione di Mario Pasalic, ma vuole già pensare alla partita da dentro o fuori di martedì contro il: "Segnali confortanti? Molto. Penseremo a mercoledì, però questa sera era difficile. Questo Spezia è complicato da andare a ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia! ?? Here's your #StartingXI to face Spezia! ? Presented by… - ColucciLc : RT @tuttosport: #Atalanta, #Gasperini: Con lo Spezia ho visto segnali confortanti ?? - calciomercatoit : ?????#AtalantaSpezia - Testa al #Real per #Gasperini e i suoi uomini! - AtalantaBCFeed : Atalanta, Gasperini: 'Ho avuto le risposte per Madrid' #ForzaAtalanta #ABC1907 - tuttosport : #Atalanta, #Gasperini: Con lo Spezia ho visto segnali confortanti ?? -