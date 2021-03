Atac | Cgil-Cisl-Uil | inaccettabile disinteresse verso lavoratori pulizie

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Dopo la protesta dei giorni scorsi per l’assunzione di 15addetti alla pulizia e sanificazione nel deposito di Tor Sapienza, i cui profili non erano stati allegati nell’elenco del personale presente nel bando di gara, abbiamo ottenuto un percorso di tutela per tutti, di cui siamo soddisfatti.” “Le criticita’ aperte, tuttavia, sono ancora molte: altri 15addetti al servizio di vigilanza delle stazioni profonde, lo scorso 1°marzo non sono stati assunti dalla societa’ subentrante nella gestione del servizio.” “Inoltre, a partire dalla stessa data, i 43dei depositi di Porta Maggiore Prenestina subiranno un taglio del 40% dell’orario di lavoro e dello stipendio, perche’ la societa’ che si e’ aggiudicata il servizio ha dichiarato di averlo fatto con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atac Cgil

RomaDailyNews

... riguardo alle variazioni orarie che dovranno effettuare i lavoratori, non ci risulta tale: ... Cosi' in un comunicato le Segreterie regionali della Mobilita' della Filt -, della Fit - Cisl, ...Abbiamo chiesto cosa ne pensa della vicenda aumenti stipendi il segretario degli autoferrotranvieri di Roma e Lazio della FiltDaniele Fuligni . Quali pericoli correaumentando i costi dei ...Roma - "Quanto uscito in questi giorni sulla stampa, riguardo alle variazioni orarie che dovranno effettuare i lavoratori Atac, non ci risulta tale: non ...Le donne imprenditrici italiane colpite ma non affondate dall'anno della pandemia. Lo dice uno studio della CNA ...