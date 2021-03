AstraZeneca: vaccino ritirato per ulteriori accertamenti (Di venerdì 12 marzo 2021) Diversi paesi europei hanno interrotto l’utilizzo di un lotto di vaccino AstraZeneca. Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso in via precauzionale l’utilizzo del vaccino AstraZeneca in attesa di avere informazioni più chiare sul rischio di effetti collaterali potenzialmente seri. Anche l’Italia ha preso un provvedimento simile vietando l’utilizzo di un secondo lotto in attesa di approfondimenti, dopo la morte di una persona vaccinata in Sicilia. E’ importante specificare che allo stato attuale della situazione non è stato determinato nessun nesso causale certo tra le somministrazioni e i decessi. La stessa rassicurazione è arrivata dall’Ema (European Medicines Agency), per la quale si può continuare a utilizzare il vaccino AstraZeneca perché “i benefici continuano a superare i suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Diversi paesi europei hanno interrotto l’utilizzo di un lotto di. Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso in via precauzionale l’utilizzo delin attesa di avere informazioni più chiare sul rischio di effetti collaterali potenzialmente seri. Anche l’Italia ha preso un provvedimento simile vietando l’utilizzo di un secondo lotto in attesa di approfondimenti, dopo la morte di una persona vaccinata in Sicilia. E’ importante specificare che allo stato attuale della situazione non è stato determinato nessun nesso causale certo tra le somministrazioni e i decessi. La stessa rassicurazione è arrivata dall’Ema (European Medicines Agency), per la quale si può continuare a utilizzare ilperché “i benefici continuano a superare i suoi ...

Advertising

RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - JGiuls_ : RT @anikeatable: AstraZeneca è pane per i novax solo perché il giornalismo italiano punta su quello. Se facesse informazione non ci sarebbe… - prendimixmano : RT @anikeatable: AstraZeneca è pane per i novax solo perché il giornalismo italiano punta su quello. Se facesse informazione non ci sarebbe… -