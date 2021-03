Astrazeneca, sospeso lotto in Italia: cosa c’è da sapere (Di venerdì 12 marzo 2021) Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso in via precauzionale l’utilizzo del vaccino Astrazeneca in attesa di avere informazioni più chiare sul rischio di effetti collaterali potenzialmente seri. Primo a prendere la decisione è stato il ministro della Salute danese, dopo diversi casi di formazione di coaguli di sangue e problemi di circolazione in persone vaccinate, riportano i media internazionali. In Italia, sempre in via precauzionale, anche l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha disposto un divieto di utilizzo di un altro lotto del vaccino dopo alcuni “eventi avversi gravi”, precisando subito che “al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi”. La stessa rassicurazione è arrivata dall’Ema, per la quale si può continuare a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Danimarca, Norvegia e Islanda hannoin via precauzionale l’utilizzo del vaccinoin attesa di avere informazioni più chiare sul rischio di effetti collaterali potenzialmente seri. Primo a prendere la decisione è stato il ministro della Salute danese, dopo diversi casi di formazione di coaguli di sangue e problemi di circolazione in persone vaccinate, riportano i media internazionali. In, sempre in via precauzionale, anche l’Agenziana del Farmaco (Aifa) ha disposto un divieto di utilizzo di un altrodel vaccino dopo alcuni “eventi avversi gravi”, precisando subito che “al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi”. La stessa rassicurazione è arrivata dall’Ema, per la quale si può continuare a ...

