"AstraZeneca, sospesa ogni somministrazione". Napoli, decisione drastica: cosa c'è dietro la "disposizione urgentissima"

La paura per il vaccino contro il Covid di AstraZeneca sta crescendo a dismisura, tanto che L'Asl Napoli 1 in Campania ha deciso di "sospendere ogni attività di somministrazione con vaccino AstraZeneca a prescindere dal lotto". Una scelta controcorrente rispetto a quanto sta avvenendo nel resto di Italia, dove invece si è deciso di andare avanti con questo farmaco sospendendo solo le dosi del lotto "incriminato", ABV2856. Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Azienda sanitaria Napoli 1, questa mattina ha disposto "con effetto immediato di non utilizzare le dosi di vaccino AstraZeneca in giacenza presso l'Asl Napoli 1 Centro". La disposizione è stata inviata alle 6 e 52 con priorità "urgentissima - massima".

