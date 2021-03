"AstraZeneca? Perché andiamo avanti. Vaccino? Ecco il nuovo piano": Draghi ora scende (davvero) in campo (Di venerdì 12 marzo 2021) C'era bisogno della voce di Mario Draghi dopo il caso esploso sui vaccini di AstraZeneca. E il premier si è fatto sentire, approfittando della visita all'hub di Fiumicino. L'ex governatore della Bce ha subito affrontato di petto la situazione spinosa che riguarda il lotto di dosi bloccato in Italia dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi. “Quello di dare nuovo vigore alla campagna vaccinale è uno degli impegni che ho preso con i cittadini”, ha ricordato Draghi che poi ha aggiunto che la decisione dell'Aifa di imporre il blocco è “precauzionale, in linea con quanto fatto in altri Paesi europei”. Il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco è che “non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati alla somministrazione del Vaccino. L'Ema - ha dichiarato il premier - sta esaminando i casi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) C'era bisogno della voce di Mariodopo il caso esploso sui vaccini di. E il premier si è fatto sentire, approfittando della visita all'hub di Fiumicino. L'ex governatore della Bce ha subito affrontato di petto la situazione spinosa che riguarda il lotto di dosi bloccato in Italia dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi. “Quello di darevigore alla campagna vaccinale è uno degli impegni che ho preso con i cittadini”, ha ricordatoche poi ha aggiunto che la decisione dell'Aifa di imporre il blocco è “precauzionale, in linea con quanto fatto in altri Paesi europei”. Il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco è che “non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati alla somministrazione del. L'Ema - ha dichiarato il premier - sta esaminando i casi ...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Perché Cittadinanzattiva: Sul caso AstraZeneca serve una comunicazione pubblica coerente (12/03/2021) ...ci auguriamo ci sarà la massima trasparenza e disponibilità a collaborare con le istituzioni perché ... da parte di Aifa, di un lotto del vaccino anti - covid AstraZeneca. 'Solo informazioni lucide e ...

Draghi: "A tutti chiedo di aspettare il proprio turno come ha fatto Mattarella" Draghi ha evidenziato poi che il sequestro del lotto di AstraZeneca è avvenuto in via precauzionale. ha detto: "Chissà poi perché dobbiamo usare tutte queste parole inglesi". Per un istante il ...

Draghi ha evidenziato poi che il sequestro del lotto di AstraZeneca è avvenuto in via precauzionale. ha detto: "Chissà poi perché dobbiamo usare tutte queste parole inglesi". Per un istante il ...