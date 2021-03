Astrazeneca: nel Salernitano oggi 1114 somministrazioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Il ‘caso Astrazeneca’ non ha rallentato la campagna vaccinale in provincia di SALERNO. A comunicarlo con una nota e’ stata l’Asl di SALERNO che ha definito “regolari” le somministrazioni avvenute in giornata. “Presso i punti vaccinali dell’Asl SALERNO sono proseguite per tutta la giornata le attivita’ di vaccinazione con i lotti disponibili di vaccino Astrazeneca, dopo il blocco dei due lotti da parte della Regione. oggi sono state vaccinate 1.114 persone, dato che ha fatto registrare una flessione impercettibile rispetto alle precedenti giornate, segno che i protocolli di sicurezza adottati e le rassicurazioni dell’Asl hanno prodotto nei cittadini il giusto clima di fiducia”, spiega l’Azienda che ha precisato che “il lotto ABV 2856, per il quale era stato disposto il ritiro, non e’ piu’ presente in Azienda: i Nas ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 12 marzo 2021) Il ‘caso’ non ha rallentato la campagna vaccinale in provincia di SALERNO. A comunicarlo con una nota e’ stata l’Asl di SALERNO che ha definito “regolari” leavvenute in giornata. “Presso i punti vaccinali dell’Asl SALERNO sono proseguite per tutta la giornata le attivita’ di vaccinazione con i lotti disponibili di vaccino, dopo il blocco dei due lotti da parte della Regione.sono state vaccinate 1.114 persone, dato che ha fatto registrare una flessione impercettibile rispetto alle precedenti giornate, segno che i protocolli di sicurezza adottati e le rassicurazioni dell’Asl hanno prodotto nei cittadini il giusto clima di fiducia”, spiega l’Azienda che ha precisato che “il lotto ABV 2856, per il quale era stato disposto il ritiro, non e’ piu’ presente in Azienda: i Nas ...

