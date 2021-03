AstraZeneca, lotto di vaccino anti-Covid sospeso: ecco cos'è successo (Di venerdì 12 marzo 2021) Perché è stato sospeso in via precauzionale un lotto di vaccini anti-Covid AstraZeneca in Italia? Dopo la segnalazione di «tre eventi avversi fatali» legati, secondo i primi accertamenti, a trombosi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 marzo 2021) Perché è statoin via precauzionale undi vacciniin Italia? Dopo la segnalazione di «tre eventi avversi fatali» legati, secondo i primi accertamenti, a trombosi...

Advertising

RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - SimonaeSto : RT @_LadyMarty_: Sono stata vaccinata il 25 febbraio 2020 con il lotto ritirato di #AstraZeneca. Sono viva e sono fresca come una rosa, co… - MazziottaFabio : RT @BarbaraRaval: Solon in Toscana fatte ben 16.000 vaccinazioni del lotto #Astrazeneca sequestrato. Crollano le prenotazioni, disdette pe… -