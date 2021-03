AstraZeneca, 10 indagati dopo la morte di Paternò: e l’Aifa ritira il lotto del vaccino (Di venerdì 12 marzo 2021) Dieci persone risultano indagate dalla procura di Siracusa per la morte di Stefano Paternò, 43 anni, sottufficiale della Marina militare ad Augusta, sposato e padre di due figli adolescenti. Paternò, come è ormai tristemente noto, è morto nella notte tra martedì e mercoledì per un arresto cardiaco nella sua abitazione a Misterbianco, in provincia di Catania. Il giorno prima si era sottoposto ad Augusta alla prima dose di vaccino AstraZeneca. Il siero faceva parte dello stesso lotto di cui oggi l’Aifa ha chiesto il sequestro.



