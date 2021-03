Asl su caso-Astrazeneca: “Somministrati 14mila vaccini, nessuna reazione avversa” (Di venerdì 12 marzo 2021) Presso i punti vaccinali dell’Asl Salerno sono proseguite per tutta la giornata di venerdì 12 marzo le attività di vaccinazione con i lotti disponibili dopo il blocco di due lotti Astrazeneca da parte della Regione. Così l’Asl: “Venerdì sono state vaccinate 1.114 persone. Dato che ha fatto registrare una flessione impercettibile rispetto alle precedenti giornate. E’ il segno che protocolli di sicurezza e rassicurazioni Asl hanno prodotto nei cittadini il giusto clima di fiducia. Il lotto ABV 2856, per il quale era stato disposto il ritiro, non è più presente in Azienda: i Nas hanno ritirato le 4.180 dosi che l’Asl aveva ancora disponibili. 14.000 dosi, invece, erano già state somministrate nella settimana scorsa (per i quali non è stata rilevata alcuna reazione avversa). Del lotto bloccato dalla Regione ABV 6096, 4.000 dosi sono ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 12 marzo 2021) Presso i punti vaccinali dell’Asl Salerno sono proseguite per tutta la giornata di venerdì 12 marzo le attività di vaccinazione con i lotti disponibili dopo il blocco di due lottida parte della Regione. Così l’Asl: “Venerdì sono state vaccinate 1.114 persone. Dato che ha fatto registrare una flessione impercettibile rispetto alle precedenti giornate. E’ il segno che protocolli di sicurezza e rassicurazioni Asl hanno prodotto nei cittadini il giusto clima di fiducia. Il lotto ABV 2856, per il quale era stato disposto il ritiro, non è più presente in Azienda: i Nas hanno ritirato le 4.180 dosi che l’Asl aveva ancora disponibili. 14.000 dosi, invece, erano già state somministrate nella settimana scorsa (per i quali non è stata rilevata alcuna). Del lotto bloccato dalla Regione ABV 6096, 4.000 dosi sono ...

