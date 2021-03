Ascolti TV | Giovedì 11 marzo 2021. Ottimo il finale di Che Dio Ci Aiuti (6.1 mln – 27.1%). Partenza pessima per Anni 20 (1.6%), chiusura mesta per Panariello e Giallini (4.3%) (Di venerdì 12 marzo 2021) Che Dio Ci Aiuti 6 Nella serata di ieri, Giovedì 11 marzo 2021, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.57 – il finale di Che Dio Ci Aiuti 6 ha appassionato 6.113.000 spettatori pari al 27.1% (primo episodio: 6.401.000 – 24.4%, secondo episodio 5.881.000 – 30%; i dati del finale della quinta stagione). Su Canale 5 il film Wonder Woman ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.30 alle 23.27 – l’esordio di Anni 20 ha interessato 394.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Italia 1 Vacanze ai Caraibi ha intrattenuto 1.315.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 l’ultima puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 1.049.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 marzo 2021) Che Dio Ci6 Nella serata di ieri,11, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.57 – ildi Che Dio Ci6 ha appassionato 6.113.000 spettatori pari al 27.1% (primo episodio: 6.401.000 – 24.4%, secondo episodio 5.881.000 – 30%; i dati deldella quinta stagione). Su Canale 5 il film Wonder Woman ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.30 alle 23.27 – l’esordio di20 ha interessato 394.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Italia 1 Vacanze ai Caraibi ha intrattenuto 1.315.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 l’ultima puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 1.049.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì Che Dio ci aiuti 7 si farà? Le ultime news sulla fiction Rai ...sperare sono gli ottimi ascolti della fiction . Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, oltre a tutti gli altri attori del cast, hanno sempre vinto la prima serata e convinto il pubblico tv. Giovedì ...

Ascolti Tv giovedì 11 marzo 2021: Che Dio ci aiuti, Wonder Woman, Europa League " Roma vs Shakhtar Donetsk, dati Auditel e share Ascolti Tv giovedì 11 marzo 2021 . Serata ricca di appuntamenti quella di ieri sera. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ...

