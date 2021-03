Artigianato, CNA: “Il 2020 annus horribilis per le PMI” (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Il 2020 sarà ricordato con l’annus horribilis per le piccole e medie imprese e per le imprese artigiane, che hanno subito pesantemente l’impatto della pandemia di Covid-19, in molti casi venendo costrette a chiudere l’attività. L’allarme è stato lanciato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA), secondo cui 4 imprese artigiane su 5 sono finite in profondo rosso, con picchi vicini alla totalità di imprese in perdita nei comparti che più hanno sofferto il confinamento, il distanziamento sociale, la drastica riduzione del commercio internazionale. L’indagine su una platea di 12mila imprese, curata dal Centro studi CNA, rivela la necessità di una forte discontinuità nelle modalità di determinazione e nei tempi di erogazione degli aiuti rispetto agli interventi dello scorso anno. In particolare – ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Ilsarà ricordato con l’per le piccole e medie imprese e per le imprese artigiane, che hanno subito pesantemente l’impatto della pandemia di Covid-19, in molti casi venendo costrette a chiudere l’attività. L’allarme è stato lanciato dalla Confederazione Nazionale dell’(CNA), secondo cui 4 imprese artigiane su 5 sono finite in profondo rosso, con picchi vicini alla totalità di imprese in perdita nei comparti che più hanno sofferto il confinamento, il distanziamento sociale, la drastica riduzione del commercio internazionale. L’indagine su una platea di 12mila imprese, curata dal Centro studi CNA, rivela la necessità di una forte discontinuità nelle modalità di determinazione e nei tempi di erogazione degli aiuti rispetto agli interventi dello scorso anno. In particolare – ...

