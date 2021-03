Archeologia | scoperta antica civiltà governata dalle donne in Spagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Madrid, 12 mar. - (Adnkronos) - Un'(con funzioni di guerriere e sovrane) è statain, nella regione della Murcia, databile ad oltre 3.500 anni fa. Un gruppo di ricercatori spagnoli ha documentato in un articolo scientifico pubblicato sulla rivista "Antiquity" dell'Università di Cambridge il ritrovamento di una tomba ricca di gioielli femminili che ha fatto avanzare nuove ipotesi su una struttura sociale matriarcale che nell'Età del Bronzo era insediata nellasud-orientale. Il sito di La Almoloya ha recentemente rivelato resti umani e ornamenti di notabili delladi El Argar o Argarica (2200-1500 o 1150 a.C.). Questi gioielli, realizzati in argento e piuttosto rari per ...