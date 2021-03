Arabia ed Emiri calpestano i diritti. Che errore Renzi da bin Salman. Parla il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury: “Non si può non sapere cosa accade a Riyad” (Di venerdì 12 marzo 2021) Una denuncia senza se e senza ma quella di Amnesty International dopo tutta la polemica che ha coinvolto il senatore di Italia viva, Matteo Renzi, per i suoi viaggi e la partecipazione alla convention in Arabia Saudita insieme a Mohammad bin Salman. “Quando si accettano inviti di questo genere, è un errore. E non è un errore innocente, essendo un viaggio inopportuno”, spiega Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia. In che senso? “L’Arabia sotto Bin Salman ha investito enormi somme per le campagne di sponsorizzazione di modo che si parli di un Paese che si avvia verso la modernità. Ma è un vano tentativo di nascondere la realtà, che è una realtà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Una denuncia senza se e senza ma quella diInternational dopo tutta la polemica che ha coinvolto il senatore diviva, Matteo, per i suoi viaggi e la partecipazione alla convention inSaudita insieme a Mohammad bin. “Quando si accettano inviti di questo genere, è un. E non è uninnocente, essendo un viaggio inopportuno”, spiegadi. In che senso? “L’sotto Binha investito enormi somme per le campagne di sponsorizzazione di modo che si parli di un Paese che si avvia verso la modernità. Ma è un vano tentativo di nascondere la realtà, che è una realtà ...

4ritroso : Altra sortita di Lawrenzi in Arabia questa volta presso gli emiri di Dubai sovrani di un paese dove: Dissidenti po… - SAGGEIDEE : @ve10ve @M49liberorso Con i pieni poteri. E biglietti aerei gratis per le consulenze/conferenze presso i meglio emiri di Arabia. - cresta_3 : RT @FiorellaMannoia: @yenisey74 Mi fanno ridere, vanno in Arabia Saudita a omaggiare gli emiri e poi appoggiano l'embargo a Cuba perché dic… - brongosalvatore : RT @FiorellaMannoia: @yenisey74 Mi fanno ridere, vanno in Arabia Saudita a omaggiare gli emiri e poi appoggiano l'embargo a Cuba perché dic… -