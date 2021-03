Aquilani positivo al Covid. Il comunicato della Fiorentina (Di venerdì 12 marzo 2021) L’allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa società viola con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Ecco il testo: “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di mister Aquilani. L’allenatore, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina Primavera entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari“. Foto: instagram Aquilani L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) L’allenatorePrimavera, Alberto, è risultatoal Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa società viola con unsul proprio sito ufficiale. Ecco il testo: “ACFcomunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del-19 è stata riscontrata la positività di mister. L’allenatore, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadraPrimavera entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari“. Foto: instagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

