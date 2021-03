Antonino già pazzo di Luna Marì, il post Instagram: Cecilia commenta (Di venerdì 12 marzo 2021) Antonino Spinalbese non riesce a nascondere la gioia dell’imminente paternità. A breve potrà stringere tra le sue braccia la piccola Luna Marì, il nome scelto. L’hair stylist milanese ha pubblicato uno scatto su Instagram e il commento della cognata non è passato inosservato. Ecco cosa ha scritto. Cecilia e Antonino – Solonotizie24Antonino già pazzo di Luna Marì Tutti i fan di Belen Rodriguez sono contenti per ciò che sta vivendo accanto al suo compagno. Dopo tanta sofferenza causata dalla rottura con Stefano De Martino, adesso ha riacquistato il sorriso. Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione, dato che Antonino è più piccolo di un paio d’anni. Si sono conosciuti l’estate scorsa e da ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021)Spinalbese non riesce a nascondere la gioia dell’imminente paternità. A breve potrà stringere tra le sue braccia la piccola, il nome scelto. L’hair stylist milanese ha pubblicato uno scatto sue il commento della cognata non è passato inosservato. Ecco cosa ha scritto.– Solonotizie24giàdiTutti i fan di Belen Rodriguez sono contenti per ciò che sta vivendo accanto al suo compagno. Dopo tanta sofferenza causata dalla rottura con Stefano De Martino, adesso ha riacquistato il sorriso. Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione, dato cheè più piccolo di un paio d’anni. Si sono conosciuti l’estate scorsa e da ...

