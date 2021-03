Antonella Elia e Pietro Delle Piane di nuovo insieme? La promessa di lui (Di venerdì 12 marzo 2021) Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembrano aver ritrovato il feeling che avevano prima della partecipazione a Temptation Island dove l’opinionista del Gfvip ha scoperto alcuni aspetti del carattere del fidanzato che non conosceva. Ricordiamo che subito dopo la fine del reality dei sentimenti Antonella aveva perdonato Pietro, ma poi insicura della relazione aveva deciso di allontanarsi dall’ex. Antonella-Elia solonotizie24Antonella Elia amore ritrovato con Pietro Delle Piane? In questi mesi i due non sono stati distanti, Antonella non ha mai esitato a rivelare d’essere ancora innamorata di Pietro ma per varie ragioni ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021)sembrano aver ritrovato il feeling che avevano prima della partecipazione a Temptation Island dove l’opinionista del Gfvip ha scoperto alcuni aspetti del carattere del fidanzato che non conosceva. Ricordiamo che subito dopo la fine del reality dei sentimentiaveva perdonato, ma poi insicura della relazione aveva deciso di allontanarsi dall’ex.solonotizie24amore ritrovato con? In questi mesi i due non sono stati distanti,non ha mai esitato a rivelare d’essere ancora innamorata dima per varie ragioni ...

Advertising

trash_italiano : ACHILLE LAURO VS ANTONELLA ELIA A PECHINO EXPRESS. AVEVO TOTALMENTE RIMOSSO. #noneladurso - loscolaro : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 9 (2012): Antonella Elia batte al televoto Aida Yespica e nel frattempo in studio gli ex concorrenti pr… - brioblu3 : RT @vipereliaa: Stefania che rende Antonella Elia soft per le belle parole che le ha detto... sei un cuoricino da proteggere sempre???????????? #… - Vanish37099583 : L'opinionista potrebbe anche costargli la carriera... vedi Antonella Elia #tzdrama - IANANTO07298142 : Antonella Elia e la QUEEN Stefania ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Il "nuovo Pietro" che vuole presentarsi di nuovo ad Antonella Elia Il "nuovo Pietro Delle Piane" si presenta di nuovo ad Antonella Elia per tornare a vivere la loro favola d'amore. Oggi promette di cambiare Il " nuovo Pietro Delle Piane " vuole presentarsi di nuovo all'ex Antonella Elia per dimostrarle che è cambiato e ...

Alfonso Signorini deluso da Antonella Elia e da Pupo: ecco i motivi Alfonso Signorini ha rilasciato una particolare intervista dove ha parlato dei due opinionisti del Grande Fratello, ovvero Antonella Elia e Pupo. Le parole del noto presentatore televisivo sono state ...

Antonella Elia: "Pietro è il mio amante". Ma il web li sbugiarda ilGiornale.it Antonella Clerici, splendido annuncio sui social: "Nuovo arrivato" Splendido annuncio sui social network di Antonella Clerici: 'Nuovo arrivato', di seguito vi diciamo di che cosa si tratta Antonella Clerici è una delle conduttrici più note della televisione italiana.

Gf Vip, Antonella Elia non lo nasconde: “Ad alcuni sto antipatica” Grande Fratello Vip, Antonella Elia accetta le critiche: "So di stare antipatica" Il GF Vip ha chiuso i battenti da una decina di giorni, eppure i ...

Il "nuovo Pietro Delle Piane" si presenta di nuovo adper tornare a vivere la loro favola d'amore. Oggi promette di cambiare Il " nuovo Pietro Delle Piane " vuole presentarsi di nuovo all'exper dimostrarle che è cambiato e ...Alfonso Signorini ha rilasciato una particolare intervista dove ha parlato dei due opinionisti del Grande Fratello, ovveroe Pupo. Le parole del noto presentatore televisivo sono state ...Splendido annuncio sui social network di Antonella Clerici: 'Nuovo arrivato', di seguito vi diciamo di che cosa si tratta Antonella Clerici è una delle conduttrici più note della televisione italiana.Grande Fratello Vip, Antonella Elia accetta le critiche: "So di stare antipatica" Il GF Vip ha chiuso i battenti da una decina di giorni, eppure i ...